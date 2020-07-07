أصدر رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً بتأسيس رابطة الرياضات المائية وتعيين رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً للرابطة.

وتضم عضوية الرابطة كلا من؛ الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، والاتحاد السعودي للسباحة، والاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، والاتحاد السعودي للسباق الثلاثي (تراياثالون)، والاتحاد السعودي للكانو، والاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة، والاتحاد السعودي للتجديف.

وتتضمن مهام الرابطة توحيد جهود الاتحادات الرياضية المائية المختلفة عبر بناء الأنظمة واللوائح الداعمة لتطوير الرياضات، وتعزيز الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة مما يساعد على نشر الممارسين ويفتح مجال لاقتصاد رياضي مزدهر ومستدام.