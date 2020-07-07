علممت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن إدارة النادي الأهلي حصلت على الموافقة لنقل تدريبات الفريق الكروي الأول بداية من اليوم إلى الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، نظراً لعدم جاهزية ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي لإجراء التدريبات، حيث تقرر أن يجري الفريق تدريباته الصباحية والمسائية في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إلى حين انتهاء عملية صيانة أرضية ملعب النادي، التي تحدد لها مبدئياً أن تكون جاهزة بعد 3 أسابيع.

من جانب آخر، اعتمد الجهاز الفني بقيادة المدرب فلادان البرنامج الإعدادي الخاص للمرحلة المقبلة الذي طالب من خلاله بخوض ما لا يقل عن 4 مباريات ودية قبل استئناف الموسم الرياضي، ويسعى الجهاز الإداري إلى تأمين المباريات الودية خلال الأيام القليلة القادمة.