ينطلق معسكر ⁧الفريق الهلالي ⁩مساء اليوم (الأحد)، بمقر النادي، بعد إلغاء فكرة إقامة معسكر بمحافظة الطائف. وقرر الجهاز الفني في الفريق الهلالي خوض ⁩5 مباريات ودية خلال المعسكر الإعدادي بالرياض أمام التعاون والفيحاء والشعلة، على أن تحدد خلال الـ24 ساعة القادمة هوية الفريقين الآخرين.على صعيد آخر، ‏ينتظر أن ينخرط اللاعب الهلالي الكولومبي كويلار في تدريبات الفريق خلال اليومين القادمين بعد وصوله إلى الرياض أمس الأول، بعد ظهور نتائج فحص فايروس كورونا.ميدانيا، واصل الفريق الهلالي تدريباته الاعتيادية، إذ أخضع المدرب اللاعبين لتمارين لياقية مكثفة باستخدام الكرة لرفع المعدل اللياقي، تلاها بتقسيمة على ثلثي الملعب شهدت تطبيق جمل فنية وتكتيكية منوعة، ركز خلالها على تدريبات بناء الهجمة، والاستحواذ على الكرة، وتنويع اللعب، واختتمت التدريبات بتمارين الإطالة لتفكيك العضلات.