وصلت ظهر (الجمعة) إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الرحلة الجوية الرابعة الخاصة بعودة مدربي ولاعبي الأندية المشاركة في المسابقات الكروية، قادمة من مدينة ساو باولو البرازيلية.

وضمت الرحلات الأربع 228 مدربًا ولاعبًا، تمت جميع ترتيباتها وإجراءاتها بدعم واهتمام مباشرين من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وهو الدعم الذي كان له بالغ الأثر في تسهيل عودة اللاعبين والأطقم الفنية إلى المملكة وذلك استعدادًا لاستئناف المسابقات الكروية المحلية.

وأثنى الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم على جهود جميع الجهات الحكومية والقطاعات المشاركة ومنسوبي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي في إنهاء ترتيب واستقبال العائدين.

وأبان أنه تم تأمين 4 طائرات خاصة من البرازيل وتونس ومصر وفرنسا، مؤكدًا أن تحديد الدول الأربع تم بناءً على أن غالبية اللاعبين والمدربين متواجدون في الدول الثلاث الأولى، فضلاً عن وضع نقطة تجمّع في باريس، كما تم أيضًا تسهيل مهمة عودة من هم خارج تلك الدول عن طريق البحرين، منفذ جسر الملك فهد.