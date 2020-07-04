واصل الفريق الأول بنادي الباطن تدريباته على فترتين صباحية ومسائية بملعبه خلال معسكره الداخلي المقام بأحد الفنادق بحفر الباطن، استعداداً لاستئناف دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، والذي يحتل من خلالها الفريق المركز الثاني بالترتيب برصيد 53 نقطة.

وكان الفريق واصل تدريباته في الفترة الصباحية بتمارين لياقية، إذ عمد المدير الفني خوسيه جاريدو على تكثيف الجوانب اللياقية عبر محطات متنوعة.

وفي الفترة المسائية بدأت التدريبات بالإحماء، أعقبها تمارين تكتيكية متنوعة، واختتمت التدريبات بمناورة على منتصف مساحة الملعب تم خلالها تطبيق العديد من الجمل الفنية.

ويلعب الباطن أولى مبارياته الودية (الأحد) أمام فريق الفيحاء بالمجمعة.