أطلق الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي منذ أبريل الماضي عددًا من البرامج والورش التدريبية، إلى جانب المشاركة في العديد من المبادرات الإعلامية مع الاتحادين الدولي والعربي للصحافة الرياضية، تزامنًا مع ظروف جائحة كورونا، للمساهمة في تطوير قدرات منسوبيه ورفع مستوى الوعي والثقافة الإعلامية، من خلال استقطاب الخبرات وذوي الاختصاص في المجال الإعلامي.

وانطلق أول البرامج «عن بُعد» في الخامس عشر من أبريل 2020 من خلال الورشة التدريبية تحت عنوان «الثقافة القانونية في الإعلام الإلكتروني»، ركزت على القوانين الخاصة بالنشر الإلكتروني، والفرق بين حريّة التعبير عن الرأي والوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية بمشاركة 280 إعلاميًّا و إعلامية.

ومنح اتحاد الإعلام الرياضي فرصة للصحفيين الواعدين بترشيح خمسة إعلاميين من أعضائه للمشاركة في برامج الكلية الإلكترونية للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، خلال الفترة من 2 أبريل حتى 2 يونيو، قدمها عدد من الخبراء الدوليين من كافة أنحاء العالم من ذوي الاختصاص.

وشهد شهر مايو الماضي عقد برنامجين تدريبيين عن بُعد، حيث قدم طارق الحميد سلسلة من التجارب من أرض الواقع، عبر البرنامج التدريبي الذي شارك فيه 98 إعلاميًا وإعلامية من منسوبي الاتحاد على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان «مواجهة الشائعات إعلاميًّا في منصات التواصل الاجتماعي»، والذي تضمن شرحًا لأبرز الآليات الحديثة لمواجهة مخاطر الشائعات ومراحل انتشارها في منصات الإعلام الجديد وأسبابها، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، فيما ركز البرنامج الذي انطلق خلال الفترة من 11-13 مايو على تطوير مهارات البحث المعمق عن المعلومات الصحافية والرياضية، وآليات تحليل وتصنيف المعلومات لاستخراج مواضيع جديدة رياضية، إضافة إلى إكساب المتدربين مهارات السرد القصصي وتثقيفهم بالطرق الصحيحة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لإنتاج مواد إعلامية، والذي كان بعنوان «تطوير مهارات العمل عن بعد في الصحافة الرياضية»، من تقديم المحاضر عبدالرحمن باوزير بمشاركة 113 من منسوبي الاتحاد من الجنسين.

واختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي برامج شهر يونيو ببرنامج تدريبي عنوانه «أحدث أدوات الصحفيين لإدارة الأزمات إعلاميًّا»، بمشاركة 122 إعلاميًّا وإعلامية على مدى ثلاثة أيام، حاضر من خلالها الدكتور أحمد الجبر الذي فتح العديد من الملفات المهمة المتعلقة بإدارة الأزمات في الجانب الإعلامي، ودور وسائل الإعلام في الأزمات وأنواعها، إلى جانب المراحل التي تمر بها وتحديد الاستراتيجية لإدارة الأزمات وخطوات معالجة الأزمة إعلاميًّا.

كما لم يقتصر دور الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على الورش والبرامج التدريبية، بل ساهم بالتعاون مع وزارة الرياضة في تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة داخل المنزل، من خلال مبادرة النادي الرياضي (E-Gym)، إذ شهدت تسجيل 75 ألف فرد من الجنسين ومن مختلف الجنسيات. كما تفاعل معها أكثر من نصف مليون متابع.

وفتح اتحاد الإعلام الرياضي آفاقًا من التعاون مع منتسبيه بما يعود بالنفع على الإعلام الرياضي السعودي، من خلال تعزيز التواصل مع الأعضاء وتخصيص قنوات متعددة لاستقبال كافة الاقتراحات والآراء للعمل بها مستقبلًا.