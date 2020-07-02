علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة، أن الأيام القليلة الماضية شهدت تحركات كبيرة من شخصيتين تاريخيتين في النادي الأهلي، سبق لهما أن ترأسا النادي في فترات سابقة، للم شمل كبار رجالات النادي مجدداً خلف الأهلي، إذ أكدت المصادر أن الأهلاويين بدأوا قطف أولى ثمار المساعي الجادة لإعادة رجالات النادي من خلال سداد أكثر من 35 شخصية أهلاوية رسوم عضوية الجمعية العمومية خلال الساعات الأخيرة، من بينهم رؤساء سابقون وأعضاء مجالس إدارات سابقة وشخصيات أخرى كان لها ثقلها داخل البيت الأهلاوي.

وتجد التحركات الأهلاوية رضا ودعماً كبيراً من مجلس الإدارة برئاسة عبدالإله مؤمنة، إضافة إلى العضو الذهبي المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل.

ويأمل الأهلاويون أن تنجح تلك المساعي في جلب عدد أكبر من الشخصيات الأهلاوية خلال الأيام القادمة بما يضمن استقرار البيت الأهلاوي وتوحيد كلمته، إضافة إلى زيادة مداخيله المالية من خلال الدعم الكبير الذي ستجده الخزينة الخضراء جراء سداد عدد كبير من عضويات الجمعية العمومية.