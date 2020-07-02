عقدت اللجنة المشكلة لدراسة العروض المقدمة من الشركات لاستثمار ملعب جامعة الملك سعود بالرياض اجتماعها ظهر اليوم الذي كان مقرراً أن يتم من خلاله إعلان اسم الشركة الفائزة باستثمار الملعب، وتم تأجيل الإعلان النهائي إلى وقت آخر، بعد الرفع بذلك إلى مدير الجامعة بسبب بعض الملاحظات التي رفعتها اللجنة الفنية والتي لم يتم استكمالها من قبل شركتي الهلال والوسائل، بعد منح الشركتين فرصة أخيرة لإكمال المتطلبات الناقصة إذ سيتم التواصل معهما يوم الأحد القادم لاستكمالها.



وتشير مصادر «عكاظ» إلى أن شركة الوسائل هي الأقرب للفوز بالملعب في حال استكملت الشروط الفنية المتبقية، حيث يعتبر عرضها هو الأعلى مادياً إذ وصل عرضها إلى أكثر من 150 مليون ريال لمدة 7 سنوات و233 مليون ريال لمدة 10 سنوات إضافة إلى المزايا الأخرى، بينما لم يتجاوز عرض شركة الهلال مبلغ 111 مليون ريال لمدة 7 سنوات.