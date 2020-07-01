أعلنت شركة نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدم الانتهاء من عملية الاستحواذ على عقارات النادي وانتقال ملكيتها اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020.وتشمل عقارات النادي كل من ملعبه الرئيسي «برامول لين» ومرافق التدريبات والفندق ومبنى مركز الأعمال وأكاديمية النادي.وأكد الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في مواصلة الإستراتيجية التي تم وضعها للارتقاء بالنادي وتحقيق تطلعات وآمال الجماهير، رغم التحديات الصعبة التي تسببت بها جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وجدد الأمير عبدالله التزامه الكامل بالحفاظ على ممتلكات النادي، وهو الوعد الذي أطلقه قبل نحو تسعة أشهر عند الإعلان عن استحواذه الكامل على النادي.