كشف الأمين العام بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبدالعزيز القرناس مواعيد عودة المنافسات المتبقية من الموسم الرياضي الحالي، بعد قرار عودة النشاط الرياضي من قبل وزارة الرياضة الذي حدد فيه عودة التدريبات 21 يونيو من الشهر الماضي، على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات والاحترازات الوقائية خلال التدريبات والمباريات في ظل الظروف الحالية مع تفشي فايروس كورونا المستجد.وقال القرناس: «اللجنة الفنية والمسابقات أصدرت جدول مباريات جميع الدرجات الممتازة والدرجة الأولى والشباب والناشئين، وستبدأ منافسات الدوري الممتاز اعتبارا من 14 ذي الحجة من الجولة 21 بثلاث مباريات ستجمع النصر والهلال على صالة وزارة الرياضة بالرياض 4 عصراً، تليها مواجهة الاتحاد والترجي على صالة وزارة الرياضة بجدة 4:15 عصراً، والهداية والسلام على صالة وزارة الرياضة بالدمام 6 مساء، على أن يختتم الدوري الممتاز يوم 8 أغسطس بست مواجهات أبرزها مباراة الهلال والأهلي على صالة وزارة الرياضة في الرياض 4 عصراً، حيث سيتم بعد نهاية المباراة تتويج الأهلي باللقب بعد أن ضمن ذلك بغض النظر عن نتائج الجولات المتبقية».وعن دخول الجماهير للصالات الرياضية لمشاهدة المباريات، ذكر القرناس أن الاتحاد ملتزم بأي قرار من وزارة الصحة ووزارة الرياضة لأنه يهمنا في المقام الأول سلامة الجميع من هذه الجائحة، حيث سنطبق جميع التعليمات الصادرة بهذا الشأن.