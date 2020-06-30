علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن اللجنة المشكلة لدراسة العروض المقدمة من قبل الشركات الراغبة في استثمار الملعب الخاص بجامعة الملك سعود ستعلن اسم الشركة التي تمت ترسية مشروع الاستثمار عليها، وذلك في الواحدة من ظهر الخميس المقبل.

وكانت المنافسة قد انحصرت ما بين شركة الهلال الاستثمارية وشركة الوسائل.

وأفادت مصادر «عكاظ» أن كلا الشركتين المتنافستين ما زالتا تواجهان بعض المشكلات الخاصة بالضمانات البنكية وقد تم منحهما فرصة لاستكمال المتطلبات قبل موعد الإعلان النهائي لترسية المشروع، فيما أشارت المصادر إلى أن شركة الوسائل تقدمت بعرض إضافي تضمن زيادة 3 ملايين ريال لكل سنة على العرض المقدم من قبل الشركة، في مقابل الحصول على حق تغيير اسم الملعب في حال تمت ترسية المزايدة على الشركة.