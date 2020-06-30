أكد لـ«عكاظ» فهر الطيب وكيل أعمال لاعب النادي الأهلي سعيد المولد أن موكله ينتظر الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي الأهلي من أجل سداد مبلغ (271 ألف دولار) أي ما يعادل (1.016.000) لصالح نادي الاتحاد، تمثل غرامة مالية جراء توقيعه لنادي فارنزي البرتغالي في العام 2016، وفق القرار الصادر من قبل «الفيفا» في 2019.وأوضح الطيب أن موكله سعيد المولد لديه علم بأن منتصف يوليو الجاري ستكون نهاية مهلة سداد المستحق عليه لصالح نادي الاتحاد، مبينا أنه ملتزم بقرار «الفيفا»، ويعمل على إغلاق الموضوع.يذكر أن عقوبة «الفيفا» صدرت على قرار توقيع موكله سعيد المولد لنادي فارنزي البرتغالي الذي خاض معه تجربة احترافية قبل عودته للدوري السعودي من بوابة نادي الرائد ومن ثم النادي الأهلي حاليا الذي بدأ معه مسيرته الكروية بتدرجه من الفئات السنية حتى الفريق الكروي الأول.هذا وكانت الإدارات الاتحادية التي تعاقبت على النادي حرصت على متابعة ملف شكوى ضد اللاعب سعيد المولد الذي رفض الالتزام بالعقد الذي تم توقيعه مع النادي في عهد إدارة إبراهيم البلوي، واتجه للتوقيع مع نادي فارنزي البرتغالي وتمت متابعة ملف القضية من قبل إدارة الراحل أحمد عمر مسعود، ومن ثم الرئيس السابق المهندس حاتم باعشن، وحاليا إدارة أنمار الحائلي التي تسعى للحصول على حق نادي الاتحاد وعدم التفريط به.