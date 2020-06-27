تقرر أن يعاود الفريق الهلالي تدريباته غداً الأحد بعد التوقف بسبب فايروس كورونا، إذ تم يوم الخميس الماضي إجراء فحوصات طبية شاملة للاعبين والإداريين للتأكد من سلامة الجميع قبل بداية التدريبات.

يذكر أن الإدارة الهلالية قامت بتعقيم منشأة النادي من خلال فريق مختص تماشياً مع الحملة الوقائية للحد من انتشار فايروس «كورونا» واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية استعداداً لعودة التدريبات.

على صعيدٍ آخر تأكد غياب اللاعب الكولومبي «كويلار» عن التدريبات الهلالية نظراً لعدم فتح خطوط الطيران الدولية في بلاده، من أجل العودة للرياض والالتحاق بتدريبات ⁧‫الهلال،⁩ ويتوقع أن يعود مطلع شهر يوليو المقبل.