اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو منافسات بطولة المملكة الافتراضية الثانية للتايكوندو (بومسي ـ سيدات) التي أقيمت «عن بُعد» خلال الفترة من 24 - 27 يونيو بمشاركة 46 لاعبة من مختلف الفئات السنيّة، والتي تُقام لأول مرة على مستوى الإناث.

وشهدت البطولة مشاركة عدد من المواطنات السعوديات إضافة إلى شقيقاتهن من الجنسيات المختلفة المقيمات من (الأردن ومصر وسورية وتونس والفلبين).

وحصدت لقب أفضل لاعبة على الفئات سيما نبعة (أفضل لاعبة في فئة الزهرات)، وآيني (أفضل لاعبة في فئة الفتيات)، ورهف الجوهي (أفضل لاعبة في فئة أولى1)، وفاطمة حموا (أفضل لاعبة في فئة أولى2).

وأشراف على تنظيم البطولة رئيس اللجنة الفنية ثامر عبدالله السعران، ورئيس لجنة الحكام فايز عبدالرحمن السلولي، ورئيس لجنة المسابقات أمين علي آل وحيد، فيما قام بتحكيم المنافسات الحكام الدوليون أحمد مسفر الحياني، وسعد عبدالله الشهراني، ومجاشع علوي شيخ أبوبكر، الذين يمتازون بالخبرة الدولية في تحكيم منافسات البومسي.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد العميد الركن شداد بن طالع العمري، بالروح العالية بين المتنافسات اللاتي ينافسن ولأول مرة «افتراضياً» تحت مظلة الاتحاد السعودي للتايكوندو، إذ شهدت البطولة مشاركة عديدة من مختلف مناطق المملكة ومن مختلف الجنسيات والأعمار.

ويأتي هذا الحراك تعزيزاً لرؤية المملكة 2030 والحث على بناء مجتمع صحي تقل فيه الأمراض الناتجة عن السمنة وقلة الحركة وتعزيز النشاط، إذ وضعت الرؤية ضمن أهدافها الوصول بعدد ممارسي الرياضة ليصل إلى مليون رياضي سعودي، كون النمط الصحي المتوازن يعد من أهم مقومات جودة الحياة التي تسعى لها المملكة.