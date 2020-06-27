بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية التي أُجريت للفريق الأول لكرة القدم في نادي البكيرية الخاصة بفايروس كورونا التي أظهرت ولله الحمد سلامة عناصر الفريق والأجهزة الفنية والإدارية، انطلقت تدريبات الفريق وسط اجراءات احترازية استعداداً لمباريات الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ووصل مدرب الفريق التونسي الكابتن محمد دحمان والطاقم الفني والطبي وكذلك اللاعب التونسي محمود بن صالح الذي انضم للتدريبات.

‫وعقب نهاية تدريبات امس (الجمعة) التي شهدها رئيس النادي عبدالرحمن الحضيف التقى رئيس النادي بالمدرب محمد دحمان للاطلاع على خطة للفريق استعداداً للمرحلة القادمة التي تشمل اقامة معسكر داخل النادي وعدد من المباريات الودية.

من جهته شكر رئيس نادي البكيرية عبدالرحمن الحضيف، وزير الرياضة الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على ما تبذله وزارة الرياضة من تسهيلات من أجل توفير طائرات لنقل طواقم الأندية الفنية واللاعبين المتواجدين خارج المملكة.

كما شكر الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً برئيس الاتحاد ياسر المسحل على الاهتمام الكبير الذي يبذله الاتحاد السعودي خلال هذه الازمة، وأمين الاتحاد السعودي إبراهيم القاسم على جهوده الكبيرة وتواصله الشخصي مع إدارات الأندية.