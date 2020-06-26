أشاد موقع الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA باستضافة السعودية للجولة العالمية 3x3 في شهر أكتوبر الماضي والفعاليات الترفيهية التي كانت مصاحبة للجولة والتي أقيمت على الواجهة البحرية في محافظة جدة.



وأجرى موقع الاتحاد الدولي لقاء مع رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي أوضح فيه أن البطولة شهدت حضوراً جماهيرياً غير متوقع حيث شغل المشجعون جميع المقاعد التي كانت كافية لـ 1200 متفرج، بينما كان هناك أكثر من 3000 شخص في القرية الترفيهية ليستمتع المشجعون بمواد الترفيه التي قدمناها، وكنا سعداء للغاية بالتعليقات الإيجابية التي تلقيناها عن حسن التنظيم وإدارة البطولة.



وأشاد طاشكندي بالدعم الكبير من وزارة الرياضة مما جعل المنتج النهائي أفضل مما توقعنا.



يذكر أن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي حضر الفعاليات وتوج الفائزين في ختام الجولة العالمية، وأشاد بالمنافسات والفعاليات المصاحبة للجولة والتي كانت محط أنظار عشاق كرة السلة في العالم.



وينتظر أن تستضيف المملكة العربية السعودية الجولة العالمية بجدة في وقت لاحق من هذا العام، تليها الجولة العالمية - النهائية في العاصمة الرياض.