انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن مساء اليوم (الخميس) على ملعب النادي الرئيسي، تحضيراً لاستكمال بقية منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، وسط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق بروتوكول وزارة الرياضة.

وبدأ التدريب باجتماع في الملعب بحضور رئيس النادي ناصر الهويدي، الذي أعرب عن شكره الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين للجهود الجبارة للحد من فايروس «كورونا» المستجد، مشدداً على الجميع ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المسؤولة واتباع التدابير الاحترازية حفاظاً على صحة الجميع، مؤكداً ثقته الكبيرة باللاعبين في مواصلة انطلاقتهم المتميزة فيما تبقى من منافسات الدوري.

عقب ذلك، انطلق التدريب بعمليات الإحماء التي تركزت على الجانب اللياقي بالجري والتدريب على عدة محطات متنوعة، واختُتم بمناورة على مساحة ثلث الملعب.