أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين مبادرة «مشروع سقيا الإبل»، التي ستطلق قريباً.

وتستهدف المبادرة المحتاجين من ملاك الإبل في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وذكر «بن حثلين» أنهم يسيرون في اتجاه دعم ملاك الإبل كافة بمختلف مستوياتها؛ وذلك لتشجيع الملاك للتغلب على ما يواجههم من صعوبات، والاستمرار بالمحافظة على الإبل، مؤكدا أن قطاع الإبل يشهد قفزات في مختلف الاتجاهات ولا يقتصر دوره فقط على إقامة المهرجانات.

وقال ابن حثلين: «نحن ندعم المبادرات الخيرية التي تصل إلى جميع ملاك الإبل لتنعكس على قطاع الإبل بشكل إيجابي وتسهم في مساعدة الملاك الذين يواجهون صعوبات، كمن لا يملكون معدات نقل المياه إلى إبلهم، وندعم أي مبادرات للمحافظة على قطاع الإبل ورفع مستواها وتطويرها بما يتواكب مع الدعم السخي غير المحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم الملاك وتشجيعهم، كون ذلك إرثاً عريقاً ورمز اعتزاز».

وذكر ابن حثلين أن من ضوابط وشروط الاستفادة من هذه المبادرة وغيرها استيفاء شروط وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعلى رأسها الترقيم والتشريح.