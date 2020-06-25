وافق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على مبادرة معهد إعداد القادة بشأن تأسيس رابطة الأكاديميات، وذلك بهدف خلق بيئة تنافسية وتعليمية وصحية بين الأكاديميات وتنظيم العمل الإداري والفني واكتشاف المواهب وتعزيز روح المنافسة للفئات السنية لتكون مخرجاتها رافداً مهماً للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب.

وسيتولى معهد إعداد القادة بالوزارة، الإشراف على الرابطة وفق الخطة التطويرية التي يسعى لها المعهد في تعليم وتدريب الكوادر الفنية والإدارية للأكاديميات وزيادة التنافس التعليمي والفني للخروج بجيل رياضي محترف قادر على تحقيق الإنجازات لرياضة الوطن.

وقدم المدير العام لمعهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد، شكره وتقديره لوزير الرياضة موافقته على تأسيس رابطة الأكاديميات، مؤكداً أن توجيهات ودعم وزير الرياضة دائماً حاضرة لجميع المشروعات التي يعمل عليها المعهد, مشيراً إلى أن الرابطة ستكون نقلة مهمة في تطوير العمل الفني والتعليمي التي يسعى المعهد من خلالها لإعداد جيل رياضي ناشئ يتمتع بالاحترافية العالية من خلال منافسات دوري الأكاديميات للفئات السنية في مختلف الألعاب.