أعلنت وزارة الرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص اليوم (الأربعاء)، إطلاق منصة تراخيص مراكز الغوص، والموجهة لكافة المهتمين بالرياضات البحرية والممارسين لها، وفق ضوابط واشتراطات تنظيمية دقيقة لضمان الالتزام والتقيد بها، بإشراف مباشر من الوزارة.

وتهدف هذه اللوائح، إلى تنظيم رياضة الغوص بالمملكة والنهوض بصناعة هذه الرياضة وتطويرها بما يتوافق مع رؤية المملكة، ومواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال، كما تسعى هذه اللوائح إلى تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، وبناء وتأسيس البنية التحتية لهذه الرياضة، مع تشجيع الاستثمار في صناعة الغوص ورفع الجودة التدريبية في الغوص بوضع الضوابط اللازمة لذلك، إلى جانب توفير فرص وظيفية في مجالات الغوص المختلفة وتوطينها.

وأكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن العمل جارٍ على كافة الأصعدة، لتطوير المنافسات والأنشطة الرياضية في كافة الاتحادات، ومنها الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.

وقال: «نسعى باستمرار إلى تعزيز مبادئ التنافس الشريف وتنمية القيم السامية للرياضة لدى شبابنا وبناتنا، ووضع الخطط السليمة التي تساهم في تحسين وتطوير البيئة الرياضية لدى المملكة، والتي تحظى بمكانة مميزة على مستوى العالم، بما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الأداء، وينعكس على النتائج المسجلة لأنديتنا ومنتخباتنا».

وأضاف: «اليوم ندخل مرحلة جديدة ونوعية وأكثر تنظيمًا لصالح الرياضات البحرية والغوص، وهي إحدى الرياضات والهوايات التي تحظى باهتمام كبير لدى شبابنا والمستثمرين في هذا المجال في مختلف مناطق المملكة، لذا تم إعلان هذه المنصة لتمنح كافة المستفيدين من أصحاب المراكز والمستثمرين التراخيص اللازمة لممارسة أعمالهم وفق شروط وأنظمة دقيقة، تساهم بشكل كبير وفعَّال في تطوير هذه الرياضة وتعزيز ثقافة ممارسة رياضة الغوص، ولكن بطريقة أكثر تنظيمًا واحترافية، وبما يضمن للجميع رياضة آمنة وممتعة، ولا يسعني هنا إلا أن أشكر أخي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الاتحاد وفريق عمله، على الدور الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية للخروج بهذه الآلية الأكثر تنظيمًا».

من جانبه، قدَّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الأمير سلطان بن فهد بن سلمان، شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على الدعم الكبير الذي وجده الاتحاد من أجل إطلاق هذه المنصة.

وقال: «اليوم ندخل مرحلة تاريخية في تنظيم هذه الرياضة الشيقة التي تستهوي الكثيرين وستكون نواة للمستقبل، من أجل رياضة بحرية أكثر تطورًا وتنظيمًا، ولاسيما أن هذه اللوائح والاشتراطات ستساعد بشكل كبير أصحاب مراكز الغوص على تنظيم عملهم بشكل أكثر سهولة، ووفق لوائح تنظيمية تمكنهم من النهوض بهذه الرياضة لأجل الصالح الخاص والعام معًا».

من جانب آخر، أهاب الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص بجميع الراغبين، التقدم للحصول على هذه التراخيص بزيارة موقع الوزارة عبر الرابط التالي:https://www.gsa.gov.sa/ar/ourservices/Pages/servicedetails.aspx?ItemID=13كما يمكن الحصول على عضوية الاتحاد التي تعد أحد الاشتراطات الأساسية للحصول على التراخيص، من خلال زيارة الرابط:https://swsdf.sa/diving-centers-membership.