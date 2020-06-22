أكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن إدارة النادي الأهلي قامت بتسليم راتبين من الرواتب المتأخرة على النادي للاعبي الفريق الكروي الأول المحليين والأجانب .وأوضحت المصادر أن إدارة النادي سعت جاهدة خلال الأيام الماضية لإنهاء بعض الملفات العالقة تتصدرها رواتب اللاعبين والجهازين الفني والإداري المتأخرة، التي على إثرها طالب البرازيلي سوزا وقبله الجزائري يوسف البلايلي بتسديد مستحقاتهما أو فسخ عقديهما.