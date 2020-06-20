أجرى نادي الاتفاق أمس (السبت) فحص المسحة الطبية للكشف عن فايروس كورونا الجديد كوفيد-19، بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية بالخبر بالتجمع الصحي الأول، وذلك في صالة النادي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطيبة والإعلامية، ولكافة العاملين بالنادي. يأتي ذلك الإجراء ضمن الخطوات العملية الاحترازية من فايروس كورونا الجديد قبل انطلاقة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، المقرر إقامتها مساء اليوم (الأحد) على ملعب عبدالله الدبل بالدمام تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، كما أنهت إدارة النادي كافة الترتيبات الاحترازية بحسب بروتوكول وزارة الرياضة قبل عودة التدريبات في النادي من خلال تهيئة البيئة والوقاية بتوفير المعقمات والمطهرات لتطهير كافة الأسطح مع الحرص على التهوية، في حين حددت مدخل النادي في الجهة الغربية كنقطة فحص لقياس درجة الحرارة مع توفير غرفة عزل خاصة، وخصصت الإدارة عدة مشرفين للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية قبل عودة اللاعبين، فيما تواصلت إدارة الفريق مع اللاعبين وأعضاء الأجهزة المساندة لتوعيتهم بشعار (نعود بحذر) من خلال ترك مسافة كافية بين اللاعبين أثناء التمارين وعلى دكة البدلاء وقاعة الاجتماعات.