أوضح المتحدث باسم نادي حراء الرياضي حاتم العطرجي أنه حرصاً من الإدارة التنفيذية على استمرار عجلة العمل والتخطيط المستمر والوقوف على آليات العمل مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، عقد رئيس مجلس إدارة نادي حراء الرياضي بمكة المكرمة خالد الهندي، بحضور نائبه عون الحارثي، عدة اجتماعات عن بعد مع إدارة كرة القدم وإدارة الألعاب المختلفة وجميع إداريي ومدربي الألعاب، لمناقشة الخطط المستقبلية التي سيسير عليها النادي في الموسم القادم، والقرارات التي من شأنها تطوير جميع الألعاب والوقوف على احتياجات كل لعبة لمواصلة التميز.

وأكد العطرجي أن النادي سيشهد قريباً نقلة نوعية تواكب تطلعات وآمال أهالي منطقة مكة المكرمة، مشدداً على أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف المجتمع المكي مع ناديهم وإبداء الآراء التي تصب في مصلحة النادي.