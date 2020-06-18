ثمن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة الجهود غير المسبوقة والمثمرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة خطر انتشار فايروس كورونا، التي تؤكد حرصها على صحة المواطن والمقيم، سائلين الله عز وجل أن يرفع عن وطننا هذه الجائحة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد عن بعد أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد.

وتم خلال الاجتماع اعتماد استئناف دوري شباب الممتاز وتصفيات أبطال المناطق لدوري الشباب وتصفيات أبطال المناطق لدوري الدرجة الثانية على أن يتم تأجيل دوري الناشئين وترحيل بقية المسابقات إلى الموسم القادم الذي سينطلق مع بداية شهر أكتوبر المقبل.

وصادق المجلس على مشاركة لاعب محترف أجنبي ولاعب مواليد وتسجيل لاعب واحد بنظام الإعارة لكل نادي خلال الموسم المقبل، على أن يسمح بتسجيل ثلاثة لاعبين من مواليد السعودية في فئة الناشئين من مواليد 2006/2007 وأن يحضر اثنان منهم في الملعب أثناء المباراة والإبقاء على لاعب واحد في فئة الشباب بالملعب، كما تم رفع السن القانوني للاعبي فئة دوري الشباب ليشمل مواليد سنة 2002/2003/2004 وذلك لمشاركة هذه الفئة في البطولة الآسيوية للشباب.

وأقر مجلس الإدارة إعداد برنامج للمنتخب الأول استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية خلال شهري نوفبمر 2020 وفبراير 2021 وإعداد قائمة جديدة للاعبي النخبة وإعداد منتخب الشباب للبطولة الآسيوية للشباب 2020، ودعم المنتخب السعودي في البطولة العالمية الإلكترونية التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي، والموافقة على اعتماد لجنة الرياضيين بالاتحاد برئاسة اللاعب هاني آل محمد وعضوية اللاعبين محمد الصقر ومحمد المرواني وأيوب الهوساوي، و نور زاهر.



كما تم ايضاً الموافقة على إنهاء التفاوض مع الشركة الممولة للكاميرات الذكية والتي تنقل مباريات كرة السلة مباشرة والتي تسمح بمشاهدتها عن طريق منصات الكترونية.