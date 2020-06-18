أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مواعيد استئناف وختام منافسات الموسم الرياضي الحالي 2019-2020م، وانطلاقة الموسم الرياضي الجديد 2020-2021م

حيث أكدت أن استكمال مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الحالي 2019 2020 ابتداءاً من يوم الثلاثاء 4 أغسطس على أن تختتم يوم الاربعاء 9 سبتمبر 2020، بينما سيكون انطلاق الموسم الرياضي 2020 - 2021 من الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة 16 اكتوبر 2020

وعلى صعيد مسابقة دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين للدرجة الاولى تستانف منافسات الموسم الرياضي الحالي 2019 - 2020 ابتداءا من يوم الثلاثاء 4 اغسطس فيما تختتم يوم الاحد 20 سبتمبر 2020 فيما ينطلق الموسي الرياضي 2020 - 2021 يوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020

وفيمن المقرر ان تعلن لجنة المسابقات بالرابطة جدول ومواعيد الجولات المتبقية من المسابقتين للموسم الرياضي الحالي مطلع الاسبوع المقبل