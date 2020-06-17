حذرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات كافة الرياضيين التابعين لمنظمات رياضية تخضع لفحوصات وكشوفات بصفة مستمرة من استخدام أو تناول دواء الديكساميثازون لاعتباره من العناصر المحظورة رياضيا داخل المنافسة لاحتوائه على مجموعة الستيرويدات القشرية.

وكانت وزارة الصحة قد اعتمدت دواء «ديكساميثازون» ضمن البرتوكول العلاجي لمرضى فايروس كورونا الجديد «كوفيد19».

كما أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات حالات استثنائية على متناولي أي شي محظور رياضياً أن يتبع الخطوات التالية:

• على اللاعبين الذين لديهم حالات طبية تستدعي استخدام عنصر محظور أو طريقة محظورة الحصول على استثناء للاستخدام العلاجي TUE من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أو من الاتحاد الدولي للعبة.

• يتوجب عليهم تقديم طلب الحصول على الاستثناء للاستخدام العلاجي TUE فور معرفتهم بالحاجة لاستخدام عنصر أو طريقة محظورة كما يتوجب عليهم الحصول على هذا الاستثناء قبل مشاركتهم في أي منافسة، ويستثنى من ذلك الحالات الإسعافية.

• شروط تقديم الطلب:

1. تعبئة طلب الاستثناء للاستخدام العلاجي الموجود بالموقع، مع ذكر أسماء الأدوية التي يرغب اللاعب الحصول على استثناء للاستخدام العلاجي لها.

2. إرفاق تقرير طبي مفصل من مستشفى معترف به، على أن يشتمل التقرير على الفحص السريري لحالة المريض.

3. لا بد أن يشتمل التقرير على أسماء الأدوية التي يرغب اللاعب الحصول على استنثاء للاستخدام العلاجي لها، ومدة وعدد مرات الاستخدام.