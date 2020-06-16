أشارت مصادر «عكاظ» إلى أن فرق الهلال والاتحاد والوحدة والحزم، حصلت على الموافقة لإقامة معسكراتها الإعدادية محافظة الطائف، إذ أفادت المصادر أن الفرق الـ4 ستُجري تدريباتها على 3 ملاعب، وهي الملعب الرئيسي في مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية، والملعب الرديف بالمدينة الرياضية، إضافة إلى ملعب نادي عكاظ.وتقرر أن يتم عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة يضم مندوبي الأندية الـ4 مع المنسق العام المكلف من وزارة الرياضة، للتنسيق حول مواعيد تدريبات كل فريق، مع أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة، إذ سيُشترط أن يفصل بين مران أي من الفرق الـ4 والآخر مدة نصف ساعة، وأن يتم منع استعارة الأدوات التدريبية بين الفرق.وكشفت المصادر أن محافظة الطائف ستشهد بروتوكولا صحيا لضمان أقصى درجات الوقاية من إمكانية انتشار فايروس كورونا، إذ سيخضع أكثر من 400 شخص من الفرق الـ4 ما بين لاعبين وأجهزة فنية وإدارية لفحص طبي تظهر نتائجه خلال 48 ساعة، على أن يتكرر الفحص كل 5 أيام.