أكد المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، أن طموحه يتعدى حدود صناعة فريق يصارع بهدف النجاة من الهبوط.وقال: «هذا ما يجعلني مختلفاً من حيث الطموح عن فريق ضمك الذي يطمح لكسب خبرة 3 سنوات متتالية في دوري الممتاز حتى يكسب ثقافة المنافسة في مثل هذا النوع من المسابقات، ما يتطلب دعما ماديا كبيرا وخبرة إدارية عريضة، وهو أمر طبيعي لأي فريق في العالم يخوض تجربة أولية في الدوري الممتاز بعد سنوات طويلة قضاها بالدرجة الأولى».ولم يتوقع بن زكري عودة استكمال المنافسات بالدوري بعد الانقطاع الطويل ومشارفته على النهاية، وهو الأمر الذي كان له دور في سفره إلى مدينة ميلانو الإيطالية حيث تسكن أسرته.وختم بن زكري حديثه لـ«عكاظ» بقوله: «لا أخشى الهجوم والانتقاد فأنا بطبعي أؤمن بإمكانياتي وقدراتي وهذا ما يجعلني أتقبل النقد الهادف البناء، وأما خروجه عن نطاق النقد فهذا لا يهمني ويزيدني إصرارا على المضي قدماً نحو تحقيق أهدافي وطموحاتي، ولهذا أنا لا أخشى أحداً».