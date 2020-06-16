رد لاعب النصر السابق والشباب الحالي حسن الراهب على الأحاديث التي ظهرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتي أشارت إلى تقديمه شكوى على فريقه السابق (النصر) وذلك لعدم استلامه مستحقاته المالية، الأمر الذي نفاه الراهب جملة وتفصيلًا، وذلك بالتعليق على هذا الأمر في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وتقديم شكره وتقديره لإدارة نادي النصر كما جاه في التغريدة (أجدد شكري وتقديري لجمهورالنصر ‏ولإدارة الدكتورالعزيزصفوان السويكت وللخلوق عبدالرحمن الحلافي، ‏وأكررالتأكيد أن كامل حقوقي المادية استلمتها ولن اكتفي بنفي الخبرالملفق الذي يهدف لتشويه صورة النصر ورجاله، فقد قررت تقديم شكوى ضد الإعلامي الذي ذكرمعلومات مغلوطة عني رغم التصحيح والنفي).

وكان الراهب قد نشر في حسابه صورة من الخطاب الذي قدمه لإدارة النصر مدونا في تاريخ 19-9-2019م، يؤكد فيه استلام كافة حقوقه المالية ولا يوجد لدى النادي مستحقات مالية.

ورفض الراهب خلال تواصله مع «عكاظ» الحديث عن الموضوع، مكتفياً بما ذكره في حسابه الشخصي في «تويتر»، مؤكداً أنه مبتعد في الوقت الحالي عن الظهور الإعلامي وأن ظهوره في «تويتر» للتعليق والتعقيب الأخير بشأن هذا الموضوع.