نشر رئيس النادي الأهلي الأستاذ عبدالإله مؤمنة تغريدة عبر حسابه الشخصي في منصة «تويتر»، أكد فيها وجود تحديات تنتظر مجلس إدارته في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنهم تعلموا في الأهلي العزيمة والعمل، وأنهم لن يتراجعوا أو يبتعدوا.

وجاء نص التغريدة على النحو التالي: «جماهيرنا الغالية ثقوا تماماً أن كل تفكيرنا في الفترة القادمة تجهيز النادي بشكل عام، ومشتاقون جداً للعودة، نعم هناك تحديات مختلفة، ولكن سنتجاوزها بتوفيق الله ثم العمل ودعمكم. وفِي الأهلي تعلمنا العزيمة والعمل والطموح، وليس في أجندتنا مطلقاً التراجع أو الابتعاد».