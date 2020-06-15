أكد مدير الاحتراف بنادي العدالة نصر الله الحاجي أحمد أنه يوجد أربعة عشر لاعبًا ينتهي ارتباطهم بالنادي خلال هذا الشهر، وهم ما بين سعوديين وغير سعوديين، سواءً عقود أو إعارات من أندية داخلية أو خارجية، موضحًا أنهم بالنادي بدأوا بالفعل في تجديد هذه العقود، وسيتم مواصلة العمل على تهيئة الفريق كما يجب أن يكون خلال الفترة القادمة، حتى نعود للدوري في صورة تليق بالدوري السعودي وما يحمله من اسم وقيمة فنية عالية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وبيّن أن العدالة كبقية الأندية يحظى برعاية كبيرة جدًا واهتمام من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بجميع لجانه لتوفير أفضل الظروف لعودة الدوري بشكل مميز، مؤكدًا أن النادي أيضا ملتزم بكافة التعليمات والتوجيهات ويشكر الدعم الحكومي غير المحدود، وتعاون جهات الاختصاص ومتابعتهم الدقيقة لكل الأمور.