وجهت الإدارة النصراوية خطابا رسميا إلى مدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة عسير، للاستفسار عن إمكانية إجراء تدريبات الفريق الكروي الأول على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بأبها، خلال الفترة القادمة، لإقامة معسكر داخلي، ضمن استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة، بعد قرار استئناف مسابقات الموسم الرياضي في أغسطس المقبل، إذ تسعى الإدارة النصراوية لمخاطبة فرق المنطقة لخوض مباريات ودية قبل عودة المباريات بشكل رسمي، وما زالت الإدارة النصراوية تنتظر رد مكتب وزارة الرياضة في أبها.

من جانب آخر، لا تزال الإدارة النصراوية تنتظر آلية عودة اللاعبين الأجانب والجهازين الفني والطبي إلى المملكة، من أجل الدخول في التمارين التي ستنطلق الأسبوع القادم.