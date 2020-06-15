ينظم الاتحاد السعودي للتايكوندو في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري أول بطولة تايكوندو افتراضية «عن بعد» خاصة بالسيدات في لعبة (البومسي) التي هي جزء من منافسات التايكوندو على شكل من الممارسات الوهمية التي تتم من خلال اتباع خطوات الحركة بطريقة منظمة ومتتابعة ضد منافس خيالي أو عدة منافسين وهي تجربة حقيقة للاشتباك التخيلي كما أن ممارستها تساعد اللاعب على زيادة التحكم في التنفس والثقة بالنفس واتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة وتساعد في تنمية عناصر التوازن والتوافق والمرونة.

وفي السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري أن البطولة الافتراضية جزء لا يتجزأ من عمل الاتحاد خلال فترة التوقف بسبب جائحة كورونا ليتم من خلالها رصد مستويات اللاعبين واللاعبات وحثهم على مواصلة التدريبات اليومية من خلال منازلهم حيث سبق للاتحاد تنظيم بطولة افتراضية على مستوى الذكور شهدت مشاركة كبيرة من قبل الأبطال السعوديين تجاوز عددهم 134 مشاركاً، مشيراً إلى أن هذه أول بطولة تقام للسيدات ومن المتوقع أن تشهد مشاركة متميزة.