تبدأ القنوات السعودية الرياضية غداً (السبت) بث منافسات سباق التحمل «لومان 24 ساعة» حصرياً، والذي ينطلق في نسخته الافتراضية غير المسبوقة برعاية الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، بمشاركة 200 متسابق من سائقي رياضة المحركات الواقعية والافتراضية الذين يمثلون 50 فريقاً من بينهم نجوم عالميون حاليون وأبطال سابقون في سباق «فورمولا ون»، وأبطال في سباق «إندي كار»، وأبطال في سباق «لومان»، بالإضافة إلى أبطال ومحترفي سباقات المحاكاة.

ويتيح النقل المباشر على القنوات السعودية الرياضية الفرصة لكافة عشاق ومحبي رياضة المحركات والرياضة الإلكترونية لمشاهدة منافسات السباق بأصوات أفضل المعلقين والمحللين الذين سيقومون بتغطية أحداث السباق على مدار 24 ساعة، حيث ستقام منافسات سباق التحمل الأشهر عالمياً في المضمار الفرنسي الأسطوري على منصة «rFactor2» للألعاب.

وكانت المملكة العربية السعودية شهدت خلال الفترة الماضية إقامة العديد من أشهر السباقات العالمية في رياضة السيارات على أرضها، واستقبلت سباقي «فورمولا إي» و «رالي داكار»، وتستكمل هذا الدعم من خلال رعاية سباق «لومان 24 ساعة» الافتراضي عبر الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية، والتي تهدف لتعزيز مكانة المملكة في مجال الرياضات الإلكترونية بعد أسبوع من ختام المبادرة الوطنية الخيرية تحت بطولة «لاعبون بلا حدود»، والتي جمعت الملايين من عشاق ومحبي الرياضة الإلكترونية من أكثر من 80 دولة.