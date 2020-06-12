صدر قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتصعيد نادي بيشة لدوري الدرجة الثانية بعد أن قرر عدم استكمال تصفيات الدرجة الثالثة المؤهلة لدوري الدرجة الثانية، مع تصعيد الأندية الثمانية المتنافسة وزيادة أندية دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي القادم من 24 إلى 28 فريقا، ليصبح هذا التأهل مشوارا جديدا لنادي بيشة ممثلا محافظة ‫بيشة لحصد المزيد من الإنجازات.

وأوضح رئيس نادي بيشة عبدالعزيز بن جديع أن النادي من أقدم الأندية في المملكة وله ثقله والظروف كانت سببا في تأخره حتى حان الوقت لعودته التي طال انتظارها.

وأضاف: «جمهور نادي بيشة سعيد بتأهل ناديه إلى مصاف الدرجة الثانية»؛ مقدماً شكره وتقديره لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم لحرصهما على عدالة المنافسة، وتقديره لجهود العاملين، مثمناً لأمير منطقة عسير ومحافظ بيشة وأعضاء وجمهور نادي بيشة وقفاتهم غير المستغربة.