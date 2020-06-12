حددت وزارة الرياضة، يوم الثلاثاء 1441/12/14هـ الموافق 2020/8/4م، موعدا لعودة المنافسات الرياضية مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، على أن تعود الأندية للتدريبات يوم الأحد 1441/10/29هـ الموافق 2020/6/21م، جاء ذلك في البيان الذي نشرته الوزارة عبر موقعها في «تويتر» وجاء نصه: "إشارة إلى القرار الصادر بتاريخ 1441/7/19هـ الموافق 2020/3/14م والقاضي بتعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، اعتباراً من يوم الأحد 1441/7/20هـ الموافق 2020/3/15م وحتى إشعار آخر.فإن وزارة الرياضة، وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فايروس كورونا المستجد (COVID - 19)، تُعلن رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 1441/10/29هـ الموافق 2020/6/21م، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب، على أن تقوم الاتحادات الرياضية بتحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتباراً من يوم الثلاثاء 1441/12/14هـ الموافق 2020/8/4م مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافســات، والالتــزام بكامـل الإجـراءات الإرشـادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام القادمة.وستقوم الوزارة وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحادات الرياضية بالوقوف على كافة الإجراءات والتدابير الوقائية وآلية تنفيذها والإشراف عليها حرصاً على سلامة كافة منسوبي القطاعات الرياضية.ووفقاً لذلك، أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، قراراً بتشكيل لجنة تقوم بالإشراف المباشر على آليات عودة النشاط الرياضي وتقييم الوضع بشكل مستمر بالتنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فايروس كورونا المستجد (COVID - 19) واتخاذ أي إجراءات لازمة في حينها حفاظاً على سلامة كافة الرياضيين.من جهته قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم ، استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ،والغاء بطولات الدوري الممتاز رسمياً للفئات السنيه الغير منتهيه دون تحديد بطل أو هبوط، ورفع عدد التبديلات من 3 إلى 5 تبديلات في المباراة الواحدة .