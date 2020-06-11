أعلنت وزارة الرياضة اليوم (الخميس) 11 يونيو 2020، استضافة المملكة العربية السعودية «رالي داكار السعودية 2021» للعام الثاني على التوالي، في الفترة من 3 إلى 15 يناير 2021، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عقد «عن بُعد»، بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، إضافة مدير سباق رالي داكار إلى ديفيد كاستيرا، والمدير التنفيذي للشركة المالكة لسباق داكار يان لامونير، وعددٍ من السائقين العالميين، وسط مشاهدة كبيرة من ممثلي وسائل الإعلام المحلي والدولي، وعشاق هذه الرياضة العالمية.

وكانت المملكة قد استضافت خلال يناير الماضي، وللمرة الأولى على مستوى قارة آسيا، رالي داكار، الذي ستستمر إقامته في المملكة لـ10 نسخ متتالية، كأول دولة في القارة الصفراء تحتضن هذا الحدث الكبير الذي تشارك فيه نخبة من المتسابقين العالميين، ضمن خطط الوزارة لاستضافة العديد من الفعاليات العالمية الكبرى وتندرج ضمن برنامج «جودة الحياة».

وبهذه المناسبة، أبدى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل سعادته باستضافة المملكة هذا الحدث العالمي الكبير للمرة الثانية، معربًا عن فخره واعتزازه بعودة منافسات رالي «داكار السعودية» مجددًا، بعد النجاح المميز الذي تحقق في نسخته الأولى، وقال في كلمته خلال المؤتمر الصحفي: «سنتجاوز ـ بإذن الله ـ هذه المرحلة الصعبة التي تجتاح العالم بأكمله ونواجه فيها جائحة فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وسنخرج منها أقوى وأكثر عزمًا ـ بفضل الله ـ ثم بتوجيهات القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان».

وتابع: «تحظى المملكة بمكانة مميزة على مستوى العالم وقدرة كبيرة على استضافة الأحداث الرياضية الدولية، وسنواصل تأكيد هذه المكانة والانطلاق منها مجددًا، عبر تنظيمٍ مبهرٍ لرالي داكار الثاني هنا في صحراء المملكة، ونعد عشّاق هذه الرياضات بنسخة مميزة استثنائية بإذن الله تعالى».

من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل عن فخره واعتزازه بإقامة رالي داكار 2021، على أرض المملكة للمرة الثانية على التوالي، وقال: «حقق رالي داكار السعودية 2020 نجاحًا كبيرًا بفضل الله، ثم بتضافر جهود كافة الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى الشراكة المميزة مع المنظمين، فضلًا عن الإخلاص الكبير والعمل الجاد اللذين وجدناهما من أبنائنا وبناتنا، الذين عملوا على مدار الأيام والشهور من أجل إظهار قدرات المملكة الكبيرة على استضافة الأحداث الرياضية العالمية، والتي ظهر من خلالها حسن الضيافة وجمال الطبيعة والمناظر الخلابة في صحراء المملكة».

من جانبه، أعلن مدير رالي «داكار السعودية» ديفيد كاستيرا خلال المؤتمر، مشاركة فئة جديدة في الرالي المقبل، وهي فئة «كلاسيك» التي تتضمن السيارات التي شاركت في رالي داكار قبل نسخة عام 2000، ولا تزال في حالة جيدة، حيث ستخوض تحدي القدرة والتنافس في ما بينها.

وشهد المؤتمر الصحفي تقديم عرض مرئي يعكس جمال تضاريس أرض المملكة وأفضل اللقطات لرالي «داكار السعودية» 2020، كما تضمن إعلان أهم مراحل النسخة المقبلة التي ستنطلق منافساتها وتختتم في مدينة جدة، وسيكون لبس السترات الهوائية إجباريًّا للمرة الأولى، وسيتم التأكد والتدقيق على وجودها من قبل المسؤولين خلال مرحلة الفحص التقني، كما سيتم فرض قيود إضافية على تعديلات المحرك للمتسابقين في «فئة الدراجات النارية»، وتفرض على المخالف عقوباتٍ زمنية.

يشار إلى أن رالي «داكار السعودية» 2020 شهد مشاركة 342 سائقًا من 68 دولة حول العالم في 5 فئات، بمسافة 7500 كيلومتر بدأت من جدة وانتهت بالقدية.