في حدث يعد الأبرز في الفترة الحالية، يُعقد يوم غدٍ (الخميس)، مؤتمر صحفيّ «عن بُعد»، لإعلان مسار وتفاصيل رالي داكار السعودية 2021، وذلك بمشاركة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، والمدير التنفيذي لمنظمة A.S.O يان لومونيير، ومدير سباق رالي داكار ديفيد كاستيرا.



وسيعلن خلال المؤتمر الصحفي جميع الإضافات الجديدة التي سيشهدها رالي داكار للمرة الأولى في تاريخه، وكذلك المسار الجديد للرالي ونقطة الانطلاق والنهاية، والعديد من التفاصيل المهمة، وذلك بعد أن حققت النسخة السابقة نجاحاً كبيراً على كافة المستويات والأصعدة، وشهدت متابعة إعلامية كبيرة على مستوى العالم، بعد أن تم بث السباق عبر 190 قناة من مختلف بلدان العالم، وتمت تغطيته على أكثر من 1100 موقع إخباري ورياضي.



وكانت المملكة قد شهدت النسخة الأولى من رالي داكار السعودية 2020 خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير الماضي، والتي فاز بها متسابق الراليات المخضرم الإسباني كارلوس ساينز بحصوله على المركز الأول عن فئة السيارات، والأمريكي ريك برابك عن فئة الدراجات النارية، فيما حقق التشيلي إغناسيوس كاسالي المركز الأول في فئة الدراجات الرباعية، إضافة إلى فوز الروسي أنردي مارجينوف في فئة الشاحنات، فيما حقق الأمريكي كايسي كوراي المركز الأول في فئة السايد باي سايد.