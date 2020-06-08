أرجأت الشركات الراغبة في التقدم بعروضها لدخول منافسة الاستثمار في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، أو كما يسميه مستثمره الحالي الهلال «محيط الرعب»، الذي ينتهي عقده الموسم الحالي.وأغلقت الجامعة اليوم (الإثنين) باب استقبال عروض الجهات الراغبة في استثمار الملعب.وجاء تراجع الشركات وعدم التقدم بعروضها للمنافسة لاستثمار الملعب، للظروف الراهنة بتوقف الدوري احترازياً ضد فايروس كورونا، وعدم الحضور الجماهيري مع بداية انطلاقة الدوري في موسمه القادم.وعلمت عكاظ من مصادرها الخاصة أن ناديي النصر والهلال لم يتمكنا من دخول المنافسة على استثمار الملعب باسميهما كناديين، لعدم حصولهما على الضمانات المالية اللازمة، فيما قدمت شركة الهلال الاستثمارية عرضها مع شركة الوسائل للدعاية والإعلان.وستجتمع اللجنة صباح غدٍ (الثلاثاء) لفتح المظاريف للشركتين المتنافستين، وفي حال لم تصل المبالغ المقدمة من الشركتين إلى الرقم المالي المطلوب وهو الحد الأدنى لاستثمار الملعب، ستتم إعادة طرح المزايدة مجدداً.