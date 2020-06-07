كشف مصدر مطلع لـ«عكاظ» أن إدارة نادي النصر تدرس الانسحاب من الاستثمار في ملعب جامعة الملك سعود، في حال عدم تعديل إدارة الجامعة الأخطاء «القانونية»، على حد وصفه، في كراسة المناقصة، التي تحدث عنها رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت في تغريدات عدة في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، لافتا إلى أن آخر موعد لتقديم العرض الاستثماري والضمان البنكي غدا (الإثنين) 6/8/2020 الساعة الـ2 ظهرا.وأوضح المصدر أن أبرز الأخطاء القانونية في استمارة التقديم الضبابية وعدم الوضوح في تحديد المدد الزمنية للإيجار، إذ حددت بـ3، 5، 7، 10 سنوات مما سيفتح مجالا لإمكانية منح الملعب لمن اختار سنوات أكثر حتى لو كان عرضه أقل، إضافة إلى شرط الاستثمار، وهذا يعني إمكانية حصول الجامعة على وعود بإضافات أخرى قد تغير مسار المناقصة، وهذا الشيء ليس فيه عدل لمن كان عرضه أعلى. وبين المصدر أنه من ضمن الأمور التي اعترضت عليها إدارة النصر عدم الوضوح في تكلفة الصيانة، إذ لا يعلم المتقدمون للمناقصة عنها وقيمتها مما يجعل الأمور بعيدة كل البعد عن الشفافية المطلوبة في المناقصات الحكومية المتعارف عليها، ويضع المتقدمين في حرج لعدم معرفتهم بهذه الشروط الأساسية.