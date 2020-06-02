أعلنت مزرعة غودمونت للخيول بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم نفوق الجواد السعودي البطل آروغيت المملوك للأمير خالد بن عبدالله آل سعود، عن عمر يناهز الـ7 سنوات.وجاء إعلان نفوق الجواد الأسطوري اليوم بشكل مفاجئ، بعد أن اكتسب شهرة واسعة إثر فوزه بالعديد من السباقات والجوائز العالمية ومنها سباق الخيل العالمي في دبي 2017، الذي بلغت جائزته 6 ملايين دولار.وأشارت مصادر «عكاظ» إلى أن آروغيت أصيب الأسبوع الماضي بالتهاب غامض في الرقبة. وفي وقت لاحق من الأسبوع ذاته سقط على الأرض وتم نقله إلى عيادة Hagyard تحت رعاية الدكتور بوب هانت والدكتور ناثان سلوفيس مع الدكتور ستيف ريد ممثلاً عن شركة التأمين.وخضع الحصان لفحوصات طبية دقيقة، بما في ذلك تقييم العمود الفقري والأشعة السينية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية والعديد من اختبارات الدم.لكن آروغيت لم يعد قادرًا على الوقوف بعد أربعة أيام ونفق البطل الأسطوري اليوم ليفقد عالم الخيول أحد أساطيره.وينحدر «آروغيت» من نسل الفحل «أنبريدلس سونغ»، وتم شراؤه من قبل الأمير خالد بن عبدالله آل سعود، في مزاد علني، بسعر لم يتعد 560 ألف دولار، لتوكل مهمات تدريب الجواد إلى مزرعة «غودمونت» في الولايات المتحدة الأميركية، بإشراف المدرب الخبير بوب بافرت، الذي قاده إلى تحقيق 6 انتصارات متتالية في السباقات الأميركية، أبرزها «بريديرز كاب كلاسيك» و«بيغاسوس» الأميركيان الشهيران، قبل أن يتوجه الجواد إلى دبي 2017 لحصد انتصاره السابع في سباقات الخيل العالمي، ورفع إجمالي رصيده إلى 18 مليون دولار.