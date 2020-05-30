بات لاعب خط الوسط الموهوب عبدالمجيد السواط على مقربة من إنهاء تجربته الاحترافية مع ناديه التعاون، إذ تؤكد مصادر «عكاظ» بأن عقد اللاعب مع نادي التعاون ينتهي بنهاية شهر يونيو القادم.

وأشارت المصادر إلى أن السواط لن يعود لتمثيل صفوف فريق التعاون في حال عودة النشاط الكروي بالموعد المقترح في شهر أغسطس القادم إلا بموافقة نادي الاتحاد وهو الأمر الذي استبعده المصدر.

وأوضح المصدر ذاته أن نادي الاتحاد يملك إمكانية تسجيل السواط خارج فترة التسجيل وبعد انتهاء عقده، شريطة رفع تقرير طبي لاتحاد القدم يؤكد تضرره من إصابة أحد لاعبي الفريق الكروي الأول وحاجته لتسجيل السواط كونه لاعبا حرا وانتهى عقده مع ناديه السابق.

يذكر أن السواط وقع لنادي الاتحاد في يناير الماضي لمدة 3 سنوات قادماً من التعاون وتعلق الجماهير الاتحادية آمال عريضة عليه لتقديم مستويات فنية قوية تسهم في إعادة عميد الأندية لتحقيق المنجزات.