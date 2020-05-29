طمأن الدكتور صالح بن ناصر نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، جميع منسوبي اللعبة في قارة آسيا على صحة نائبه الأول الكويتي عيسى حمزة، بعد أن أصيب بكورونا، مشيرا إلى أنه خرج من الحجر الصحي ويوجد حالياً بمنزله بالكويت، وأجرى معه اتصالاً هاتفياً للاطمئنان عليه، شاكرا كل من سأل عنه أو اتصل به.وكشف الدكتور بن ناصر أن هناك اجتماعا بعد شهرين للاتحاد الدولي للكرة الطائرة واجتماعا آخر لمجلس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، لدراسة بعض الأمور التي تهم مسابقات وخطط الاتحاد في المرحلة القادمة.وعن انتخابات الاتحاد الآسيوي ولجانه، أوضح أن هناك لجنة تنفيذية ستعقد قبل الانتخابات لدراسة وقانونية المرشحين للجان الاتحاد، وتمنى أن يكون للاتحادات العربية والخليجية الحظ الأوفر في دخول أكبر عدد من الأسماء في لجان الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي، مشيداً بالدكتور إبرهيم البابطين رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الحالي والذي كان عضو للجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي لنحو 5 سنوات متتالية، وكان له دور كبير في تطوير فنية الاتحاد الآسيوي وبشهادة جميع الأعضاء الذين عملوا معه وأعضاء مجلس الإدارة.وقال: «ما عمله البابطين من تطوير يأتي من واقع خبرته في مجال الكرة الطائرة، وكنت من أوائل المؤيدين له لرئاسة اتحاد كرة الطائرة الحالي».وطالب الاتحادات العربية والخليجية أثناء ترشيحها للجان الآسيوية أو الدولية أن يكون المرشح صاحب خبرة في هذا المجال وملما باللغة الإنجليزية حتى يستفاد منه في اللجنة التي يرشح لها، ويكون لاتحاداتنا صوت قوي من خلال تلك الأسماء.وكشف ابن ناصر أن الاتحاد الدولي اعتمد صندوقاً للاعبي الكرة الطائرة العالميين لمساعدة من تضرر من فايروس كرونا، إذ شكلت لجان متخصصة لمراجعة الطلبات التي ستقدم للاتحاد الدولي.