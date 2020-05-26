أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، أن هناك تنسيقا مستمرا بينهم ووزارة الرياضة، فيما يخص عودة النشاط الرياضي خلال المرحلة القادمة، وذلك بعد الاستفسار الذي وجهته «عكاظ» عبر نافذة التواصل الإعلامي في الموقع الرسمي، إذ جاء الرد: «فيما يخص عودة النشاط الرياضي، هناك تنسيق مستمر مع وزارة الرياضة بهذا الخصوص، والتي تقوم مشكورة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة»، وأضافوا: «سيتم الإعلان عن أية مستجدات بهذا الخصوص بعد اكتمال كافة الترتيبات مع الجهات ووضع الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة الجميع».