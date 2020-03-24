اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم اللاعب الهلالي ولاعب المنتخب الدولي السابق سامي الجابر، ضمن 28 لاعبا من نجوم العالم، من أجل دعوة جميع الناس في شتى أنحاء العالم إلى اتباع الخطوات الرئيسية الـ5 لوقف انتشار فايروس كورونا⁩ في فيديو سيصدر بـ12 لغة، ضمن تعاون «فيفا» مع منظمة الصحة العالمية، وذلك خلال إطلاق حملة توعوية يقودها أشهر لاعبي كرة القدم حول العالم. واللاعبون المشاركون في فيديو الحملة هم: سامي الجابر (السعودية)، أليسون بيكر (البرازيل)، إيمري بلوزوجلو (تركيا)، جاريج بورجيتي (المكسيك)، جيانلويجي بوفون (إيطاليا)، وإيكر كاسياس (إسبانيا)، سونهيل شيتري (الهند)، يوري جوركاييف (فرنسا)، هان دوان (الصين)، صامويل إيتو (الكاميرون)، راداميل فالكاو (كولومبيا)، لورا جورج (فرنسا)، فاليري كاربن (روسيا)، ميروسلاف كلوزه (ألمانيا)، فيليب لام (ألمانيا)، جاري لينكر (إنجلترا)، كارلي لويد (الولايات المتحدة)، ليونيل ميسي (الأرجنتين)، ميدو (مصر)، مايكل أوين (إنجلترا)، بارك جي سونغ (كوريا)، كارليس بويول (إسبانيا)، سيليا ساسيستش (ألمانيا)، أساكو تاكاكورا (اليابان)، يايا توريه (كوت ديفوار)، خوان سباستيان فيرون (الأرجنتين)، سون وين (الصين)، وتشافي هيرنانديز (إسبانيا).