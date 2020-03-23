حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على توعية الجماهير الرياضية ومطالبتهم في البقاء في بيوتهم بعد الأمر الملكي بمنع التجول من السابعة وحتى السادسة مساءً، بإقامة مباراة إلكترونية بين رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل ورئيس نادي الوحدة سلطان أزهر.وهدف الاتحاد السعودي من خلال هذه المبادرة إلى زيادة توعية الجماهير بالبقاء في المنازل وإمكانية القيام بالعديد من الأعمال في وقت المنع.وأعلن حساب الاتحاد السعودي في «تويتر» عن إقامة المباراة في العاشرة مساءً وتم نقلها عن طريق حساب المنتخب السعودي ونادي الوحدة في موقع اليوتيوب، وبمشاهدة أكثر من 1000 مشجع.وساهمت الأخطاء التقنية التي صاحبت الاتصال إلى إعادتها بعد أن كان المسحل متقدماً بنتيجة 2ـ1 ليفوز سلطان أزهر في الثانية بنتيجة 4ـ1، في الوقت الذي اتهم ياسر المسحل غرفة الفار بوجود أخطاء فنيّة.كما طالب شقيق رئيس اتحاد القدم حاتم المسحل بتحويل القضية إلى لجنة الانضباط والأخلاق للنظر بها خاصة وأن الخلل جاء بعد تقدم شقيقه بالهدف الثاني.ويسعى الاتحاد السعودي إلى تكرار هذه المبادرة مع عدد من رؤساء الأندية خلال الفترة المقبلة وذلك استغلالا لفترة المنع الذي