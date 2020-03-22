لم يمضِ على إعلان إصابة رئيس نادي الثقبة خالد الصياح بفايروس كورونا، بعد عودته من إحدى الدول العربية، لتقديم العزاء، سوى أسبوع، حتى سجّل نائب رئيس نادي الاتفاق حاتم المسحل، اسمه ضمن قائمة المصابين بالفايروس، ليصبح ثاني شخصيّة رياضيّة في المملكة تدخل الحجر الصحّي في مستشفى المجمع الطبي بالدمام.



وغرّد المسحل عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مطالباً الجميع باتّباع التعليمات، موضحاً أنه تم تشخيصه بالإصابة بكورونا وقد كان في عزل صحّي في المنزل بعيداً عن المناسبات الاجتماعية والاحتكاك بالآخرين عند الضرورة مرتدياً الكمامات، مشيراً إلى أنه سيقضي نحو 14 يوماً في العزل الصحي في المجمع الطبي بالدمام.