شارك نادي الباطن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «التويتر» بتوعية اجتماعية عن فايروس كورونا إذ نشر الحساب بروشورات عدة عن الوقاية الاحترازية وطرقها من هذا المرض الخطير.

يذكر أن نادي الباطن يقوم بعمل يومي بتعقيم منشأة النادي من خلال فرقة صيانة خصصت لهذا العمل؛ وذلك تماشياً مع حملة الوقاية للحد من انتشار فايروس ⁧‫كورونا إذ تواصل الصيانة أعمالها بالتعقيم واتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة تفشي الفايروس وبمتابعة وتوجيه من الإدارة التنفيذية بالنادي.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي بنادي الباطن عوض الهزيمي لـ«عكاظ» أنهم كانوا حريصين منذ بدء انتشار الفايروس على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية الموصى بها عالمياً، من أجل محاربة فايروس كورونا وحماية منسوبي النادي. مضيفاً أن الصيانة بالنادي تقوم بالعمل اليومي من أجل تعقيم منشأة النادي واتباع كافة الأساليب العلمية في الإجراءات الاحترازية.