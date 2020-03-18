عادت قبل أيام قليلة بعثة اللاعبين الموهوبين المنضمين لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم «صقور المستقبل» إلى أرض الوطن قادمين من إسبانيا.ويقطن أفراد البعثة في فندق 5 نجوم، بممكة المكرمة لمدة 14 يوماً كإجراء احترازي، بإشراف مباشر من وزارة الصحة، وسط متابعة من وزارة الرياضة.وبحسب مصادر خاصة، فإن أفراد البعثة خضعوا لفحوصات طبية مساء أمس للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فايروس كورونا، ومن ثم سيستكمل أفراد البعثة مدة الإقامة المخصصة البالغة 14 يوماً.وتشير المصادر ذاتها إلى أن البعثة لم تسجل أي حالة اشتباه بأعراض الفايروس، وأن جميع اللاعبين بحالة صحية جيدة.وأكد المصدر أن اللاعبين سيعودون للتدريبات عبر معسكر داخلي لاستكمال البرنامج المخصص، متى ما صدر قرار رسمي من وزارة الرياضة يسمح بمزاولة النشاط الرياضي للرياضيين، سواء في الأندية أو المنتخبات بمختلف الفئات السنية.وشدد المصدر على استكمال البرنامج لمدته المعلنة (4 سنوات)، خصوصاً أنه يعتبر مشروع دولة، ويحظى باهتمام وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إذ يهدف البرنامج لصناعة نجوم في كرة القدم، تملك الموهبة، ومحصنة بالفكر الاحترافي الواعي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن البرنامج يخضع للتقييم كل 6 أشهر لتلافي الأخطاء، وتدعيمه بإضافات من شأنها تسهيل الوصول للهدف المنشود، خصوصاً أن البرنامج ينفذ للمرة الأولى.