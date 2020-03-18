أصدرت وزارة الرياضة عددا من القرارات، تضمنت منع كل من الرئيس التنفيذي لنادي الشباب خليف الهويشان، ومدير المركز الإعلامي بنادي الشباب أحمد المسعود من مزاولة النشاط حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، بناء على ما تضمنته التصريحات الصادرة عنهما من تجاوزات وإساءات في لفظها وسياقها، بشأن الأحداث المصاحبة للمباراة التي أقيمت بين فريقي الشباب والنصر في 14 فبراير الماضي، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستندت الوزارة في قراراتها إلى نص المادة 88/ 1 / أ، ونص المادة 88/ 2 / ب من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وفيما يخص الحضور الجماهيري وما تم تداوله في تلك المباراة، تم إجراء التحقيقات اللازمة من قبل وزارة الرياضة، ونظرا لضرورة التحقق من بعض الجوانب المرتبطة بهذه الحادثة فقد تم إحالة الموضوع للجهات الأمنية المختصة لاستكمال ما يلزم بحكم الاختصاص.